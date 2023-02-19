"Націоналізоване" майно збираються виставити на торги.

Окупаційна "влада" Криму стверджує, що майно приблизно 700 українських бізнесменів і політиків було "націоналізовано".

За словами так званого "глави парламенту" окупованого півострова Володимира Константинова, якого цитують російські пропагандисти, йдеться про земельні ділянки, різні будівлі, приміщення, об'єкти незавершеного будівництва та інше.

"Націоналізоване" майно збираються виставити на торги, а отримані гроші витратити на військові потреби. Термінів не називають.

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Константинов також стверджує, що нібито українські бізнесмени ховають свої активи на півосторі, перереєструвавши їх для ускладнення пошуку справжнього власника.

Ситуація в Криму

Російські окупанти продовжують використовувати окупований у 2014 році Крим як перевалочний пункт для переправлення живої сили і техніки на південь України.

Влада України неодноразово наголошувала, що звільнення півострова – одна з умов для встановлення сталого миру з Росією. Голова розвідки Кирило Буданов говорив, що Сили оборони повинні докласти зусиль, щоб до літа повернути півострів.

На військових об'єктах на території півострова час від часу трапляється "бавовна". Зокрема, вибухи лунали на аеродромі "Саки". Для повного звільнення півострова Україні потрібна далекобійна зброя. Військовий експерт Роман Світан зазначав, що звільнення Криму може бути швидкою військовою операцикй або тривалою кампанією – це залежить від поставок зброї.

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