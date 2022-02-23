У Миколаївці, що під Волновахою, внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку.

На Донеччині окупаційні війська обстріляли населені пункти Зеленопілля та Миколаївка, влучили у дитсадок та житловий будинок. Дітей ховали у підвалі, відомо, що одна жінка отримала поранення.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національної поліції України.

Так у с. Зеленопілля Бахмутської громади, що у 5 км від лінії розмежування, окупаційні війська обстріляли дитсадок. Поліцейські документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям. Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями, забрали батьки.

Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя.

У Миколаївці, що під Волновахою, внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Анкетні дані постраждалої встановлюються.

Як зазначається, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. За фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що моторошний обстріл окупантами селища на Донбасі потрапив на відео.

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