Як повідомив президент, зайвого нам не потрібно.

Для українського народу війна з Росією закінчиться тільки тоді, коли ми заберемо все своє. Україна прагне повернути мир на власну землю, і нічого зайвого нам не треба.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед студентами провідних французьких університетів.

"Війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. Це правда. Я відверто кажу: нам не потрібно зайвого... ми хочемо повернути мир в нашу державу, на нашу землю. Росія по черзі забирала, окуповувала всі наші права: право на нашу землю, право вибору, нарешті ми дійшли до права жити", — повідомив Зеленський.

За словами президента, зараз Україна бореться за своє право на життя і при цьому втрачає кращих українців. Голова держави пояснив, що ефективні переговори з Росією можливі тільки тоді, коли вона визнає катастрофічність своїх рішень і буде готова понести справедливе покарання за свої злочини.

Однак з кожним звільненим селом, де виявляються сліди масових страт і тортур мирних жителів, як у Бучі, Ірпені та Маріуполі, бажання розмовляти з РФ стає все менше. Але навіть якщо переговори триватимуть, вони повинні вестися у форматі діалогу, а не ультиматумів, як це робить Росія.

Нагадаємо, раніше Зеленський оголосив дві умови, при кожній з яких всі дипломатичні бесіди з РФ припиняться. Перша — проведення псевдореферендуму зі створення так званої "ХНР". Друга — знищення захисників Маріуполя, які обороняються на "Азовсталі".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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