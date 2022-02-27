У МВС підкреслюють, що це попередні дані, але "вони уже є".

До масового нанесення міток для російських окупантів, за попередніми даними, були залучені активісти "Партії Шарія".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Рада".

"Ми всі знаємо про ці позначки, про ці мітки, які залишають диверсанти для російських окупантів. І от, за попередніми даними, до масового облаштування цих міток були залучені активісти "Партії Шарія". Я ще раз хочу сказати: це попередні дані. Але вони уже є", - зазначив Денисенко.

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