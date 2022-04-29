Їх завантажують в літак C-17 Globemaster III на базі Повітряних сил США "Тревіс".

До України надійдуть із США боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, на даний час відбувається їх завантаження.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "авіаційні техніки Повітряних сил США завантажують боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, які прямують до України, в літак C-17 Globemaster III на базі Повітряних сил США "Тревіс", Каліфорнія", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США.

Ленд-ліз для України

Як писав УНІАН, у Конгресі США підтримали відкриття ленд-лізу для України. Законопроект підтримали 417 членів Палати представників США, десять-проти.

За словами Андрія Єрмака, в тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень з передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.

Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний упродовж 60 днів встановити прискорені процедури доставки продукції.

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