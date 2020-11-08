Протягом минулої доби, 7 листопада в зоні ООС на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Бойових втрат і поранень серед українських військових не було.
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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, увечері неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю.
Вогнева провокація противника не несла загрози українським захисникам. Підрозділи ОС зброю у відповідь не застосовували.
Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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