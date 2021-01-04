Серед українських військовослужбовців бойових втрат немає.

Сьогодні окупанти на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню.

Читайте такожНа Донбасі бойовики сім разів порушили перемир'я в неділю - штаб ООСПро це йдеться у повідомленні на сторінці штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Протягом поточної доби, 4 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Тільки два порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційних військ було зафіксовано нашими військовими", - мовиться у дописі.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільні постріли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Другий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

"Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомили у штабі ООС.

Також там зауважили, що сьогодні сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували майже 2 га території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Війна на Донбасі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Таня Поляковська