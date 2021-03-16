Російські найманці використовують міномети 120 та 82 го калібру, а також гранатомети усіх типів.

Протягом минулої доби, 15 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню.

Про це прес-центр штабу ООС повідомляє у ранковому зведенні станом на 07:00.

«На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших військових немає… Станом на 07:00 16 березня обстрілів не зафіксовано», – говориться у повідомленні.

У штабі наголошують на тому, що окупанти продовжують здійснювати провокаційні обстріли із застосуванням мінометів 120 та 82 го калібру, а також гранатометів усіх типів з метою провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь.

Читайте такожКравчук розповів, чи можуть санкції РНБО призвести до ескалації конфлікту з РосієюЗокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», у передмісті населених пунктів Верхньоторецьке та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Лебединське та Трудівське російсько-окупаційні війська вели обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу селища Гнутове окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поруч містечка Південне, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц