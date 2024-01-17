Однак не всі питання щодо об’ємів та швидкості постачання озброєння залежали тільки від Вашингтону.

Питання, чи міг би інший вибір США протягом перших двох років війни поставити Україну в сильнішу позицію сьогодні, наразі має велике значення. Від нього залежить, яку стратегію Вашингтон і Київ оберуть для майбутніх бойових дій. Однак відповідь є складною, пише Bloomberg.

"Стратегія президента Джо Байдена, безумовно, не була оптимальною. Але докорінна зміна траєкторії війни майже напевно вимагала б від Америки більш високих ризиків ескалації в умовах, коли вона мала лише обмежену можливість передбачити реакцію президента Росії Володимира Путіна", – йдеться у статті.

Зазначається, що Україна поступово перехопила ініціативу після того, як російський штурм провалився у 2022 році. В результаті контрнаступу наприкінці 2022 року перевантажені російські війська відкинули від Харкова і Херсона. Однак у 2023 році ЗСУ не змогли прорвати краще підготовлені оборонні лінії на сході і півдні.

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Журналісти підкреслюють, шо деякі з критиків Білого дому вказують, що США могли зробити більше і швидше. Можливо, тоді б Україна могла завдати сильнішого удару раніше, здійснивши рішучий контрнаступ, коли армія РФ була найбільш слабкою.

Вказано, що такий аргумент є справедливим, однак не варто його перебільшувати. Постачання деяких життєво важливих видів озброєнь, таких як 155-мм боєприпаси, було обмеженим переважно доступністю світових запасів, а не американською щедрістю.

"Незрозуміло, чи міг широкий контрнаступ розпочатися раніше весни 2023 року, коли росіяни вже окопалися. Оскільки українська армія була виснажена поєднанням відчайдушної оборони та опортуністичного наступу у 2022 році. Коли ж контрнаступ таки відбувся, його провал віддзеркалив глибоку слабкість української армії, в тому числі її нездатність проводити складні, багатоетапні операції – так само, як і брак допомоги", – вважають автори.

Також вказується, що у березні 2022 року, коли армія РФ була вразливою, Вашингтон міг би поставити Путіну ультиматум, погрожуючи військовою інтервенцією Заходу на чолі зі США. Однак Байден відкинув подібні ідеї з самого початку, остерігаючись ризику ще більшої конфронтації з Росією, зокрема ядерної ескалації.

"Зараз ми знаємо, що Путін був не зацікавлений у прямій конфронтації із Заходом або застосуванні ядерної зброї в Україні: він не зробив цього навіть тоді, коли його армія зазнала поразки наприкінці 2022 року. Але це було важче зрозуміти, ніж просто стверджувати, на початку конфлікту, коли події були найбільш мінливими і інша стратегія США могла б мати найбільший ефект", – додає автор.

Контрнаступ України у 2023 році

За словами кореспондента The Wall Street Journal, контрнаступ відбувся на рік пізніше, ніж того хотів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний Влітку 2023 року контрнаступ українських військ розбилися об російську оборону на півдні України.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський прокоментував результати початого влітку контрнаступу ЗСУ. Він підкреслив, що ворог добре підготував оборону.

Раніше УНІАН писав, що США хочуть бачити більш чіткий план України щодо ведення війни проти РФ. Із Зеленським на цю тему планував говорити радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

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