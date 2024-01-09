Україна просила у США додаткову зброю для наступу у Запорізькій області, але Вашингтон закликав Київ зосередитись на іншій цілі для наступу.

Влітку 2023 року контрнаступ українських військ розбилися об російську оборону на півдні України. Наступ відбувся на рік пізніше, ніж того хотів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише Business Insider з посиланням на книгу головного кореспондента Wall Street Journal із закордонних справ Ярослава Трофимова "Наші вороги зникнуть".

"Якби це сталося тоді, коли він хотів, це могло б змінити хід війни, на краще чи на гірше… Залужний наполягав на сміливому і, за деякими спостереженнями, ризикованому контрнаступі у 2022 році, який так і не відбувся", – цитує видання книгу.

Зазначається, що план, за який виступали президент Володимир Зеленський та генерал Залужний, передбачав прорив через частину Запорізької області, щоб розірвати так званий "сухопутний міст" та ізолювати російські війська в Криму. На той момент Росія ще не побудувала великих мінних полів і укріплень, які перешкоджали контрнаступу у 2023 році.

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"Такий підхід все одно залишався б складним викликом і ризикованою авантюрою… Але якби український крок спрацював, це могло б дозволити українцям скористатися своїм імпульсом після битви за Київ і російськими втратами в інших місцях і позбавити Москву її найбільшого призу у війні", – пише автор.

За його словами, Україна просила у США лише 90 додаткових гаубиць і достатню кількості артилерійських боєприпасів. Існує ймовірність, що ЗСУ могли б досягти чогось подібного, що зробили в Харківській області у вересні 2022 року, коли відвоювали тисячі квадратних кілометрів території.

Однак кореспондент підкреслює, що коли відбувалося планування, Україна ще не продемонструвала жодних наступальних здібностей, і американські офіційні особи були насторожені. З точки зору США "провал був імовірним, а його наслідки – потенційно катастрофічними". Це могло призвести до стратегічної поразки, в результаті якої Росія могла захопити решту Запорізької області, а згодом і Дніпро.

Тому США підштовхнули Україну зосередитися на іншій цілі для свого південного контрнаступу – Херсоні. Це був безпечніший варіант, і ставки були нижчими, вказує Трофимов.

Високопоставлений чиновник Пентагону розповів журналісту, що Залужний не погоджувався. Генерал стверджував, що Україна "повинна наступати там, де повинна, а не там, де може". Але США контролювали більшу частину військової допомоги, "тому суперечок було небагато – вибрали Херсон".

"Залужний хотів у 2022 році здійснити наступ з високим ризиком і високою винагородою. Однак цього так і не сталося, і неможливо знати напевно, як би це могло закінчитись", – додає кореспондент.

Зрештою, Україна розпочала контрнаступ на Запоріжжі восени 2023 року. І цього разу Росія була більш підготовленою. План полягав у тому, щоб прорвати початкову оборонну лінію і розширити територію, щоб дозволити західній бронетехніці прорватися на окуповану територію, але це не спрацювало.

Частина книги, в якій обговорюються плани контрнаступу 2022 року, говорить про елемент війни, який зазнав значної критики: нерішучість західних партнерів України щодо сміливих дій і надання потужного озброєння, незважаючи на потенційну ціну.

Контрнаступ України у 2023 році

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський прокоментував результати початого влітку контрнаступу ЗСУ. Він підкреслив, що ворог добре підготував оборону.

Підрив дамби Каховської гідроелектростанції 6 червня відтермінував переправу сил ЗСУ через річку Дніпро, яка мала підтримати контрнаступальні операції на інших ділянках фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, що 2024-й воєнний рік буде відрізнятися від попереднього. Він заявив, що робиться для того, аби 2024 рік рік не був схожий на 2023-й у веденні війни.

Раніше УНІАН писав, що для звільнення окупованих територій та виходу на кордони 1991 року Україні знадобиться така кількість снарядів, яку можна порівняти з запасами країн-членів НАТО та їхніх партнерів разом узятих.

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