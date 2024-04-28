Після отримання допомоги від США Київ має розв'язати проблему гострої нестачі робочої сили і зміцнити свою оборону, щоб забезпечити можливість великих наступів у майбутньому.

Довгоочікуване отримання допомоги від США допоможе Україні зупинити наступ Росії найближчими місяцями, але гостра нестача військ і перевага Москви у вогневій потужності означають, що Київ навряд чи зможе піти в наступ щонайменше до 2025 року, пише The Washington Post.

Оскільки битва в Конгресі вже завершена, американські чиновники заявляють, що зосередять свою увагу на інших нагальних проблемах України, включно з боротьбою країни за мобілізацію більшої кількості військ.

"Ситуація з кадрами є зростаючою проблемою", - сказав Роб Лі, колишній морський піхотинець США, який нині працює в Дослідницькому інституті зовнішньої політики. - "І якщо це не буде виправлено, то цей пакет допомоги не вирішить усіх проблем України".

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Водночас, пише видання, американський чиновник заявив, що адміністрація Байдена усвідомлює делікатність своїх розмов із колегами в Києві про кадровий дефіцит у країні.

"Хто ми такі, щоб говорити: "Вам просто потрібно набрати більше людей для боротьби". Але водночас це реальна проблема", - сказав чиновник. "Закони, які вони ухвалили за останні пару тижнів, допоможуть їм, але їм потрібно мобілізувати більше сил і знайти спосіб надихнути більше українських чоловіків вийти на передову".

Український депутат, який говорив з WP на умовах анонімності, сказав, що, на їхню думку, заява Зеленського в лютому про те, що з 2022 року було вбито 31 000 солдатів, значно применшує справжні втрати від війни. За словами законодавця, число загиблих серед військових, яке Україна тривалий час відмовлялася розкривати, імовірно, довелося представити як занижене, щоб не заважати і без того непростій кампанії з набору та мобілізації.

За словами депутата, мобілізаційним зусиллям також частково перешкоджали побоювання з приводу необмежених термінів мобілізації, невдоволення низькою оплатою та побоювання, що уряд України не буде належним чином піклуватися про сім'ї вбитих чи поранених.

Як зазначають експерти, Україні варто прискорити мобілізаційний процес ще й тому, що спочатку необхідно буде витратити час на навчання новобранців, якщо Київ сподівається уникнути проблем, з якими він зіткнувся під час невдалого минулорічного наступу.

"Усе це потребує часу, і тому що довше це триває без виправлення ситуації з живою силою та мобілізацією, то менш імовірним стає великомасштабний наступ 2025 року", - пише WP.

США схвалили допомогу Україні

24 квітня президент США підписав пакет допомоги Україні, яким передбачено видатки американського бюджету на рівні 60,84 мільярда доларів. Того ж дня Штати виділили Україні допомогу на 1 мільярд доларів.

Крім того, днями стало відомо, що США готують один із найбільших пакетів допомоги Україні на $6 мільярдів. Йдеться про закупівлю критичних перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS, більше систем для протидії дронам, значну кількість артилерійських боєприпасів і боєприпаси класу "повітря-земля".

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