'Україна перевершує очікування': парад Путіна під загрозою зриву, - Forbes

Аналітики говорять про прорив ППО РФ і зростання тиску на Кремль напередодні ключової дати для Володимира Путіна.

Українські безпілотники дедалі частіше вражають цілі в глибині Росії, включно з Москвою, що створює нові ризики для проведення параду до Дня перемоги, пише Forbes.

Парад 9 травня традиційно є центральною подією для російської влади – демонстрацією сили та стабільності. Однак президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогоріч він може відбутися без військової техніки – що стане безпрецедентним випадком.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес підкреслив:

Відео дня

"Україна постійно перевершує очікування, попри величезні виклики".

За його словами, війна дронів демонструє здатність Києва переносити бойові дії вглиб території РФ.

Прорив оборони Москви

Попри потужну систему ППО, включно з С-400 та "Панцир", українські дрони змогли пройти кілька ешелонів захисту.

Аналітик Клеман Молін зазначив:

"Українська програма безпілотників перебуває на просунутій стадії".

За його оцінками, лише у квітні 2026 року зафіксовано понад 400 далекобійних ударів.

Старший дослідник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман наголосив, що атаки України стають більш організованими. За його словами, удари "стають частішими та краще спланованими", а також використовують дані про розташування російської ППО.

Аналітик Ендрю Перпетуа додав:

"Стратегія України проти російської ППО завжди була спрямована на завдання шкоди протягом дуже тривалого періоду часу".

Війна приходить у тил Росії

Удари по об’єктах поблизу Кремля свідчать, що війна вже не є "далекою" для російської еліти. Політолог Тарас Кузьо заявив, що Росія "сама спричинила це, порушуючи всі угоди про припинення вогню з 2014 року".

Експерти вважають, що удари мають серйозний політичний ефект. Політолог Олександр Мотиль зазначив, що Росія вже перебуває "на спаді", а поразка у війні може прискорити кризу.

Водночас доцентка Університету Макгілла Марія Попова підкреслила:

"Роками Росія покладалася на уявлення про свою військову силу… але цей наратив стає дедалі важче підтримувати".

Вона додала, що навіть частковий зрив параду може мати непропорційно великий ефект для іміджу Кремля.

За словами експертів, сам факт посилення безпеки та можливого скорочення параду вже підвищує його значення.

"Якщо Україні вдасться скористатися моментом… враження, що Росія програє війну, може поширитися далеко за межі країни", – зазначила Попова.

Парад в Москві - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Москві та інших великих містах РФ почалися масштабні відключення мобільного інтернету. Місцева влада пояснює населенню, що це робиться "з метою безпеки" на період святкування "Дня перемоги".

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що оператори розсилають мешканцям Москви та Санкт-Петербурга повідомлення про тимчасові обмеження у роботі мобільного інтернету та ЗМІ. Передбачається, що така ситуація зберігатиметься з 5 по 9 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: