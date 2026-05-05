Путін хотів зробити Росію великою, але запам'ятається як людина, яка її знищила, – WSJ

Безвихідна ситуація у війні в Україні – не єдина невдача, яка виснажує ресурси Москви.

Понад десять років російський лідер Володимир Путін домінував на міжнародній арені, переслідуючи свою головну мету – зробити Росію великою. Однак він припустився критичної помилки, вторгнувшись в Україну, і це рішення може призвести до знищення Росії і навіть її розпаду, пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, навіть якщо російська армія поверне собі імпульс на фронті, будь-яка перемога буде пірровою.

"Війна занадто затягнулася, коштувала занадто дорого і занадто сильно послабила основи російської могутності. Більш ймовірний результат – болісний тупик, який продовжує виснажувати російські людські та економічні ресурси, загрожує владі Путіна і майбутньому самої Росії", – пише WSJ.

Однак лінія фронту в Україні – не єдине поле бою, де Путін зазнає поразки. Як пише WSJ, російський диктатор змушений спостерігати за занепадом впливу РФ у Європі. Поразка Віктора Орбана в Угорщині позбавила Росію найближчого європейського союзника. Тим часом європейці, роз'єднані й дезорієнтовані розколом із США, все ж знайшли фінансові кошти, щоб підтримати Україну у війні, і, ймовірно, зможуть продовжувати підтримувати її в найближчому майбутньому.

Путін також виявився нездатним зупинити зниження російського впливу на решті пострадянського простору. Вірменія та Азербайджан активно співпрацюють із Заходом. Деякі центральноазіатські республіки тепер мають тісніші економічні зв’язки з Китаєм, ніж із Росією, і залучають інвестиції з Туреччини та Європейського Союзу.

Спроба Путіна знову вивести Росію на Близький Схід також провалилася. Його давній союзник Башар Асад втратив владу. Росія не змогла суттєво вплинути на військові чи дипломатичні події у конфлікті між США та Іраном. Військові невдачі в Малі підірвали міць і престиж Росії, погіршивши відносини з африканськими урядами, які очікували більшої допомоги, ніж можуть надати перевантажені російські війська.

Тим часом війна в Україні поглиблює демографічний спад у Росії. Сотні тисяч чоловіків призовного віку загинули; ще сотні тисяч, включаючи багатьох з найбільш освічених людей Росії, втекли з країни. Навіть незважаючи на зростання мусульманської меншини в Росії, слов'янське російське населення, схоже, приречене на подальше прискорене скорочення.

Як зазначає WSJ, ці тенденції потенційно можуть призвести до кризи для Російської Федерації, настільки ж серйозної, як і розпад Радянського Союзу.

"Якщо ідеологія російського національного відродження, яку просував Путін, зазнає рішучої поразки, його наступникам буде важко утримати те, що залишилося від імперії".

І хоча російського лідера не варто скидати з рахунків, але якщо він не зможе знайти вихід із цього скрутного становища, то в історії він може залишитися як лідер, за правління якого статус Росії як великої держави був остаточно і фатально втрачений, підсумовує WSJ.

Путін боїться перевороту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці написали, що Кремль посилює охорону навколо російського президента Володимира Путіна, побоюючись можливого державного перевороту або замаху на нього.

Крім того, спецслужби РФ істотно обмежили перелік місць, де регулярно буває Путін. Він і його сім'я фактично перестали відвідувати резиденції в Москві та на Валдаї.

