Дрони могли вдарити по складу спецпалива для МіГ-31К на базі 'Саваслейка', - Defence Express

Ці літаки-носії "Кинжалів" використовують специфічне паливо із певних видів нафти.

У ніч на 14 серпня Україна завдала ударів по російських аеродромах РФ. Серед цілей були авіабази під Воронежем, Борисоглєбськом та база "Саваслейка", що за 650 км від кордону. Внаслідок атаки могли бути уражені важливі об'єкти.

Як повідомляє Defence Express, саме з аеродрому "Саваслейка" найчастіше злітають носії "Кинжалів" - літаки МіГ-31К. З'явилась обґрунтована надія, що ці вильоти тепер будуть ускладнені.

На авіабазі "Саваслейка" за всю протиповітряну оборону, вочевидь, відповідає лише зенітки типу ЗУ-23-2 та кулемети. Роботи більш потужних засобів - не зафіксовано.

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Водночас результати ударів більш потужні. Супутниковий сервіс NASA показує потужну пожежу у районі розвантаження та зберігання паливно-мастильних матеріалів.

МіГ-31 використовує доволі специфічне паливо - керосин Т-6. Це спеціальне важке термостабільне паливо, яке призначене для виконання надзвукових польотів на великій висоті, при яких керосин нагрівається до 100-150 градусів. Формально для МиГ-31 допускається використання інших палив, наприклад, найбільш поширеного керосину РТ, але з відповідними обмеженнями на режими польоту. Наприклад, без надзвукових висотних польотів, а без них запуск Х-47 "Кинжал" неможливий.

Керосин Т-6 у РФ використовується лише у МіГ-31 і є унікальним видом палива спеціально для нього. Раніше його також використовував МіГ-25, але ця машина давно знята з експлуатації. Ще одним таким видом палива є Т-8Б, яке використовується у Ту-160. Ці палива виробляються із певних видів нафти та далеко не на кожному НПЗ.

"Тобто навіть ураження запасів палива, як і частини паливної інфраструктури аеродрому, вже доволі суттєвий результат. І тепер питання базування на цій авіабазі МіГ-31К під питанням. Це звісно не означає те, що ворог не зможе перемістити літаки на інший аеродром, але у будь-якому випадку це про додаткові ускладнення для ворога", - пише видання.

"Саваслейка" - аеродром на якому базуються не лише МіГ-31К, а й МіГ-31БМ, які є перехоплювачами.

Сервіс NASA фіксує саме пожежі, а не вибухи. Ураження літаків він не зафіксує. Особливо, якщо мова йде про те, що українські дрони були оснащені бойовими частинами із повітряним підривом. Саме вони є ідеальними для знищення літаків на відкритих майданчиках. МіГ-31 у РФ так і зберігаються, укриттів для них не було. Станом 30 червня 2024 року, МіГ-31К були захищені лише шинами.

Атака на "Саваслейку"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку в Нижньогородській області Росії, де знаходиться військовий аеродром "Саваслейка", звідки злітають винищувачі МіГ-31, пролунали вибухи.

Під ранок місцеві жителі помітили безпілотники над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. Astra написала, що поруч із цими селами розташований військовий аеродром "Саваслейка". Згідно з відкритими даними, на ньому дислокована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань міноборони РФ.

Місцеві пабліки повідомляють "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка".

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