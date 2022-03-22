Мабуть, вороги вже почали відчувати брак повноцінної техніки.

За 26 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші захисники знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Згідно з останніми даними, армія РФ позбулася 509 танків, 1556 бойових броньованих машин, 99 літаків і так далі. Судячи з усього, окупанти вже почали відчувати брак бойових одиниць і сучасного озброєння. А інакше вони б не стали використовувати кулемет часів Першої світової війни.

Сьогодні, 22 березня, в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області зробили цікаве фото. На знімку зображений солдат РФ, поруч з яким стоїть мотоколяска. У ній знаходиться древній кулемет Максима, винайдений ще в XIX столітті. Цю зброю використовували в колоніальних війнах, Англо-бурській війні і Першій світовій. Тобто кулемет активно застосовували понад сто років тому.

Росіяни часто хизуються, що у них "друга армія в світі". Але якщо судити з технічного забезпечення та підготовки, до Збройних сил України окупантам ще далеко.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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