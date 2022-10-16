У тих, хто загинув на суші, ще є якісь шанси бути поверненими додому. Якщо ж загинули на воді, шансів практично немає.

Тамара Яніна, дружина загиблого під час оборони Маріуполя "азовця" Олексія Яніна, розповіла, чому ніколи не зможе поховати свого чоловіка.

У коментарі НВ Тамара розповіла, що дізналася про смерть свого чоловіка 9 квітня 2022 року з допису його побратима у Facebook. Він писав, що Олексій на псевдо "Індєєц" загинув у ніч на 7 квітня.

Жінка дізналася, що її чоловік загинув під час форсування річки у Маріуполі. У човні було п’ятеро бійців. У них влучила ракета, яка "розносить усе в фарш", за словами дружини полеглого. Там навіть від човна не було жодного уламочка, а від людей — тим більше.

Відео дня

"Мені чоловіка поховати не вдасться — у мене немає на це шансу. Навіть якщо я найму аквалангістів, що вони там знайдуть? Я вже з цим змирилася. Я знаю це з квітня, і за цей час я з цим звиклася і пережила", - заявила Тамара.

Вона додала, що у тих, хто загинув на суші, ще є якісь шанси бути поверненими додому. Якщо ж загинули на воді, як Олексій, шансів практично немає.

"Проте кожного року, 7 квітня, коли Маріуполь звільнять, я хочу їздити туди. Хочу бути в цей день там", - підсумувала дружина полеглого бійця "Азова".

Окупація Маріуполя

З початку березня Маріуполь знаходився у блокаді окупаційних військ РФ. Загарбники скидали бомби на Маріупольський пологовий будинок, драматичний театр та інші будівлі, в яких ховалися мирні люди.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок російської агресії було знищено понад 95% всіх споруд міста.

У середині травня захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону понад 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації.

Раніше мер міста Вадим Бойченко повідомив, що у Маріуполі лишається понад сто тисяч жителів. В більшій частині міста немає води та світла, опалювальний сезон не зможуть почати.

Вас також можуть зацікавити новини: