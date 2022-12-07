Постраждала нібито тільки куртка зрадника.

Російські окупанти підтвердили, що у Мелітополі скоїли замах на "заступника голови військово-громадянської адміністрації" міста Миколу Волика. Вибуховий пристрій спрацював біля під'їзду колаборанта.

Російський Телеграм-канал "База" з посиланням на дані слідства повідомляє, що вибухівку встановили на електроопорі вуличного освітлення на висоті близько 1 метра. Пристрій нібито "начинили вражаючими елементами". Сама опора знаходилася за 8 метрів від під'їзду.

"За версією слідства СВП було приведено в дію дистанційним шляхом - за 50 метрів від місця вибуху було виявлено два недопалки від цигарок з фільтром. Потужність вибуху становила приблизно 2500 грам у тротиловому еквіваленті", - пише канал.

На жаль, колаборант вижив. За даними каналу, Волик не постраждав - ушкодження отримала лише його куртка.

Замах на колаборанта Волика: що відомо

Вранці 6 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів. Один з вибухів стався в мікрорайоні "Дроби" стався біля під'їзду житлового будинку та гаражів.

Місцеве ЗМІ повідомляло, що "підсмажився" колаборант Микола Волика. Втім, підтвердження ліквідації загарбника не було.

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