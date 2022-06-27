Він зазначив, що Путін повинен розуміти, що його поведінка лише зміцнить рішучість Великобританії підтримувати Україну.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон засудив російський ракетний удар по місту Кременчук Полтавської області.

Про це він заявив на зустрічі лідерів G7 в Баварії, передає The Guardian.

"Цей жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості і варварства, в яку падає російський лідер", - сказав Джонсон.

"Знову наші думки з сім'ями невинних жертв України. Путін повинен розуміти, що його поведінка лише зміцнить рішучість Великобританії і будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав британський прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що по Кременчуку окупанти вдарили двома ракетами, одна з яких влучила в ТЦ, інша – в міський стадіон. За попередніми даними, удар був завданий крилатою ракетою повітряного базування х-22 з літаків. Він нагадав, що за попередньою інформацією, є щонайменше 20 поранених, 9 з яких перебувають у важкому стані, а кількість загиблих внаслідок ракетного удару по ТЦ у Кременчуці зросла до 11, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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