Загинуло щонайменше 10 відвідувачів торговельного центру.

Рятувальна операція у торговельному центрі "Амстор" у Кременчуку триває. Знайдено тіла 10 загиблих.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер", - заявив Лунін.

Він також додав, що додаткової потреби в крові для потерпілих після удару в Кременчуці наразі немає. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі. Лікарі працюють.

Водночас рятувальники зауважують, що серед 40 постраждалих довелося госпіталізувати 19.

Згодом Лунін уточнив, що 21 людину з числа поранених госпіталізовано. 6 із них – у важкому стані. 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям. Всі люди отримують лікування в медзакладах Кременчука.

Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що ракетний удар прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця та зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити".

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