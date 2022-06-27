Рятувальна операція у торговельному центрі "Амстор" у Кременчуку триває. Знайдено тіла 10 загиблих.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер", - заявив Лунін.
Він також додав, що додаткової потреби в крові для потерпілих після удару в Кременчуці наразі немає. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі. Лікарі працюють.
Водночас рятувальники зауважують, що серед 40 постраждалих довелося госпіталізувати 19.
Згодом Лунін уточнив, що 21 людину з числа поранених госпіталізовано. 6 із них – у важкому стані. 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям. Всі люди отримують лікування в медзакладах Кременчука.
Як писав УНІАН, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.
Згодом мер повідомив, що ракетний удар прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця та зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити".