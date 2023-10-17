Вона зауважує, що у загарбників на Херсонщині стався напад загострення "мародерської хвороби".

Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти роблять через "снарядний голод", та про ситуацію на півдні.

В ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо "снарядного голоду" у російських окупантів, і чи йдеться про снаряди для артилерії, вона зауважила, що "перевага в повітрі ними використовується зараз в протидію тому, що не можуть зробити з суходолу".

"Зокрема, ми влучно відпрацьовуємо останнім часом по їхній наземній артилерії. І 12 гармат було знищено напередодні, а за минулу бойову добу – ще шість гармат", - зауважила Гуменюк.

Відео дня

Крім того, додала вона, було знищено три танки та понад 50 окупантів. "Ці результати нашої контрбатарейної боротьби змушують ворога дійсно відчувати "снарядний голод", - сказала речниця.

Водночас окупанти все ж регулярно намагаються продовжувати підтримувати ефект своєї артилерійської присутності, розподіляючи ці обстріли та концентруючись, наприклад, на обласному центрі.

"Зараз ми бачимо активність у них використання дронів, які скидають осколкові боєприпаси. Це саме тому, що не вистачає артилерійських потужностей", - зазначила Гуменюк.

Також на запитання щодо ситуації на південно-західній ділянці Одеської області, на кордоні з Румунією, де розташовано порти, звідки відвантажують українське зерно, речниця зауважила, що ці об’єкти не дають спокою російським загарбникам.

"Тому що вони, знов таки, не маючи іншого способу тиску, використовують тактичну авіацію, час від часу спрямовуючи керовані авіабомби або якісь інші вибухові пристрої, які скидають в акваторію Чорного моря навколо острова Зміїний, - там, де зосереджені перетини морських транспортних шляхів, і пролягає, в тому числі, гуманітарний коридор, яким користується цивільне судноплавство", - сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що Сили оборони України забезпечують безпеку цього напрямку, там продовжується навігація.

Крім того, на запитання щодо ситуації на лівому березі Херсонської області, і чи посилюють російські окупанти свої угруповання там, речниця зауважила, що спостерігається постійний маневр силами та засобами.

"Тому що, потужно потерпаючи на Запорізькому і східному напрямку, ворог змушений перекидати туди більш підготовлені підрозділи. Але, усвідомлюючи таємничу небезпеку, яку для них зараз несе правий берег, і вони не знають, чого очікувати, вони тримають досить потужне угруповання і на лівому березі", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що Збройні сили України продовжують бойову роботу. А місцеві жителі говорять про те, що у окупантів "знову стався напад загострення "мародерської хвороби".

"Тобто вони максимально пакують речі. До таких заходів вони, зазвичай, вдаються тоді, коли усвідомлюють, що в ці населені пункти навряд чи вже повернуться. Це означає, що вони, очевидно, визначають для себе черговий рубіж оборони, де будуть укріплюватися для того, щоб перезимувати", - сказала вона.

Ситуація в Чорному морі

17 жовтня Гуменюк заявила, що Росія наразі заховала свої надводні ракетоносії та залишила в акваторії Чорного моря один підводний ракетоносій, здатний нести чотири "Калібри".

Вона наголосила, що виявлення пусків саме з підводного човна для систем протиповітряної оборони може бути ускладненим.

Вас також можуть зацікавити новини: