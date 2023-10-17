Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України уточнила, де тепер базуються кораблі ворога.

Армія РФ сховала свої ракетоносії та залишила в акваторії Чорного моря лише один підводний корабель, який здатний нести чотири "Калібри".

Про це заявила начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону, розкривши логіку відповідних дій окупантів.

За її словами, це пов'язано із сильними штормами, які спостерігаються в акваторії.

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"Море, в цілому, на нашому боці. Воно потужно штормить. Для нього зараз це типовий стан. Але після тектонічних процесів, які призвели до потужного землетрусу, зокрема в Туреччині, шторми стали більш потужними", - зауважила Гуменюк.

Вона додала, що тектонічні процеси відбуваються й далі, і 4-5 балів – це значне хвилювання моря.

"Отже, надводні ракетоносії були заведені в пункти базування ще за добу, коли тільки починався шторм. І зараз перебуває на чергуванні тільки підводний ракетоносій", - розповіла речниця.

Гуменюк зауважила, що у спорядженні цього підводного ракетоносія - до чотирьох ракет типу "Калібр". Вона також підкреслила, що виявлення пусків саме з підводного човна для систем протиповітряної оборони може бути ускладненим.

"Зараз корабельне угруповання в Чорному морі продовжує перебувати в тому самому районі, де їм здається поки що безпечно, - це від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Їх всього дев’ять. Очевидно, що внаслідок шторму будуть заведені в пункти базування ще (кораблі – УНІАН). Один корабель висвітлює надводну обстановку в Азовському морі", - розповіла речниця.

На запитання, чи дійсно порт у російському Новоросійську є безпечним для російських окупантів, Гуменюк зауважила, що вони поки що вважають бухти цього міста більш-менш безпечними для себе, але "час від часу… їм сниться "Оленегорский горняк" (атакований раніше російський десантний корабель - УНІАН) - привід не дає спокою".

Вночі армія РФ запустила по Україні шість дронів

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 17 жовтня, російські окупанти вдарили по Україні шістьма "Шахедами" та керованою авіаційною ракетою Х-59, проте усі сім ворожих цілей було знищено.

"Шахеди" було застосовано з району мису Чуада (тимчасово окупований Росією Крим), а ракету - з літака Су-34 із повітряного простору окупованої території Херсонської області.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зауважив, що уночі 17 жовтня, близько 03:30, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ракету, попередньо типу Х-59.

В Одесі російський дрон атакував школу: ворожу ціль вдалося збити, але уламки безпілотника впали на популярний яхт-клуб та спричинили руйнування.

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