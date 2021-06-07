За даними слідства, замовників цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України.

Правоохоронці повідомили про підозру у держзраді колишньому посадовцю РНБО. За версією слідства, він був завербований іноземною спецслужбою та тривалий час збирав для неї інформацію закритого характеру.

Як повідомляє прес-служба СБУ, підозрюваний - посадовець категорії «Б», мав допуск за формою 2 Адміністрації Президента та Апарату РНБОУ.

Оперативники встановили, що він протягом тривалого часу збирав і передавав інформацію іноземним кураторам. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України.

1 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Обвинувальні матеріали скеровано до суду.

Як повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела, екс-посадовцем, якому оголосили про підозру, є Леонід Сергійович Пирожков.

Стверджується, що підозрюваний збирав та аналізував для іноземців відомості, які стосувалися сфери економіки України, внутрішньополітичної ситуації, міжнародних відносин.

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Раніше повідомлялось, що агента спецслужб Росії, який збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил України та готував теракт у Маріуполі, засуджено до 6 років в’язниці.

Слідство встановило, що житель Донеччини, який брав участь у бойових діях проти сил АТО, був завербований представниками ФСБ РФ. під час затримання у нього було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який він дістав зі спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1.

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Автор: Дмитро Захаров