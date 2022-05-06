Зокрема, члени НАТО повинні сформувати спеціальні підрозділи українських солдатів, які були б здатні проводити наступальні операції.

Для перемоги України у війні з Росією США та інші союзники повинні допомогти їй створити стратегічні сили у вигляді п'яти бригад чисельністю до 40 тис. солдатів. Їх завданням було б проведення наступальних операцій, щоб витіснити росіян з української землі.

Такою думкою поділився колишній глава командування спеціальних операцій США в Європі генерал-майор у відставці Майк Репас, пише CNN.

Він переконаний, що 5 бригад — не так багато і це може бути реалізовано вже найближчим часом. Генерал переконаний, що Україна здатна знайти додаткові 40 тисяч військових для підготовки таких стратегічних підрозділів, враховуючи нинішній надзвичайний стан в країні.

"Потрібно, щоб США, Франція, Польща, Великобританія і Німеччина побудували по українській бригаді. Ці країни володіють солідними військовими можливостями. Вони можуть згенерувати сили, оснащуючи українські підрозділи і навчаючи їх на своїх територіях. Таким чином з'являться п'ять бригад в п'яти операційних секторах", – заявив Майк Репасс.

За його словами, на втілення такого плану піде 6-8 місяців. І наголосив, що зараз західна допомога зосереджена на термінових потребах української армії, тоді як навпаки потрібен більш стратегічний підхід.

Він також зазначив, що 2 з 3 сценаріїв закінчення війни в Україні йдуть на користь Росії. Це або повна перемога над Україною, або патова ситуація, коли РФ просто заявить про свою перемогу за фактом на місцях і продовжить свою окупацію території України на невизначений термін. Це не дало б агресору повну перемогу, проте, вона контролюватиме значну територію.

Водночас, на думку оглядача The Telegraph, нафтове ембарго ЄС стане вирішальним ударом по військовій машині Путіна. Здається, Путін і сам не вірив, що Захід зможе стати настільки об'єднаним перед обличчям агресії Кремля, говориться в статті.

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