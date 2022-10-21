ЗСУ перевершують російську армію, серед іншого, за рівнем бойового духу, готовності битися й дисципліні.

Українська армія зараз перевершує російську за якістю зброї, дисципліні й моральному духу, а також якісному плануванню військових операцій.

Про це заявив військовий експерт Юрій Федоров в інтерв'ю УНІАН.

Він зазначає, що на різних напрямках на фронті в України і Росії різне співвідношення сил.

"На деяких напрямках РФ може сконцентрувати більше артилерії, що є дуже важливим. На інших напрямках перевага належить ЗСУ. За якістю озброєння Україна зараз перевершує Росію - це знаменитий HIMARS, який у всіх на слуху, схожі системи MARS і деякі інші. Є цілий ряд іншої зброї, поставленої Заходом, якої в Росії немає, або яку вона не може застосовувати. Наприклад, ракети HARM, які вражають радіолокаційні станції", - сказав Федоров.

Експерт зазначає, що ЗСУ перевершують російську армію за рівнем бойового духу, готовності битися і дисципліні.

"Одна справа, коли солдатів женуть воювати й помирати незрозуміло за що, а інша справа - коли солдати воюють і готові померти, щоб захистити свою землю, сім'ї, країну. Це абсолютно різна ситуація, яка відіграє дуже велику роль. Коли люди йдуть у бій за великі гроші, вони хочуть залишитися живими, тому що потрібно якось використовувати ці гроші для власного задоволення. Людина, яка піклується про своє життя, завжди воюватиме гірше того, який готовий ризикувати всім", - говорить Федоров.

Також він виділяє фактор якісного рівня вищого військового командування, що впливає на розробку та проведення операцій на полі бою.

"Подивіться, російську армію вдалося заманити на правий берег Дніпра після того, як з середини липня почали говорити про звільнення Херсона. Російське військове командування тут же розмістило великі контингенти військ на правому березі, не піклуючись про те, що їхнє постачання може бути ускладненим. Про це або не подумали, або Путін дав наказ у будь який спосіб утримати Херсон. Таким чином резерви РФ виманили на правий берег, а потім ЗСУ завдали абсолютно несподіваного удару в Харківській області. Це один із прикладів того, що операції, розроблені й реалізовані Генштабом ЗСУ на порядок вищі операцій Генштабу РФ", - вважає Федоров.

Експерт додає, що російська армія діє за шаблонами Другої світової війни, штурмуючи укріплені позиції.

"У Росії тупо за шаблоном штурмують сильно укріплені позиції. Якщо мене не зраджує пам'ять, вони протягом п'яти тижнів штурмували агломерацію Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ, домігшись перемоги "переорюванням" усього, що тільки можна. Це не військове мистецтво, а тупе слідування шаблонам Другої світової війни. Тоді як блискавичні маневрені групи ЗСУ в Харківській області й успішне розсіювання військового угруповання під Лиманом - це свідчення того, що військове планування та управління військами знаходяться на різних якісних рівнях", - говорить Федоров.

Війна в Україні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко дав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України, в тому числі Київ.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Сходу України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

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