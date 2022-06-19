Експерт зазначив, що теоретично, якщо подивитись на польські системи ППО, у них такі можливості є.

Польща, як і Румунія, мають потужності, щоб закрити небо над західними областями України.

Про це заявив в ефірі "Єдиного марафону" у слоті ТСН військовий експерт Олександр Мусієнко.

Він нагадав, що такі пропозиції звучали ще у березні і квітні, тоді йшлося про розміщення миротворчої місії НАТО на територіях, де не велися активні бойові дії, а також розглядався варіант концепції "закриття неба".

"Теоретично, якщо подивитись на польські системи ППО, у них такі можливості є. У них є системи ЗРК Patriot, як і в Румунії. Ці країни можуть змістити свої системи і виконувати ту функцію, що частково моніторити і закривати частково небо в цих місцях", - пояснив Мусієнко.

Він наголосив, що така можливість є теоретичною. "Треба зважати на позиції Альянсу з цього питання і позицію США, де виробляються ці системи, тож наскільки вони будуть згодні, як будуть використані такі системи. Тут виникають питання, але якщо дозвіл нададуть, то теоретично це буде можливо щодо кількох західних областей нашої держави", - зазначив експерт.

Водночас він сказав, що думки про закриття неба над Україною висловив польський офіцер, який вже не на посаді.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня бригадний генерал, екс-керівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козей заявив, що якщо Росія продовжуватиме обстріли прикордонних з Польщею районів України, то Варшава може взяти на себе протиповітряну оборону над західними областями.

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