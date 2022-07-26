Це означає – все, що входить до оперативного складу збройних сил РФ, фактично на 85% задіяно в цій війні.

Наразі РФ у війні проти України задіяла 85% усього, що входить до оперативного складу її збройних сил, тому окупанти на окремих ділянках відправляють у наступ свої війська без підтримки бронетехніки.

Так військовий експерт Олег Жданов прокоментував в інтерв’ю ТСН дані американських ЗМІ про те, що Росія у війні проти України використовує 85% своєї боєздатної армії.

"Це означає – все, що входить до оперативного складу збройних сил РФ, фактично на 85% задіяно в цій війні. Тобто запас техніки і озброєння, який залишився там у військових частинах, в паркових зонах, залишився усього-на-всього в розмірі не більше 15%. Далі треба або розкривати запаси, що вони намагаються робити, але там технічний стан дуже поганий. Ну, і те озброєння, яке залишилося в частинах, його технічний стан не набагато кращий, ніж того, яке перебуває на зберіганні", – повідомив Жданов.

"Тому в РФ сьогодні виникає величезна проблема в плані – вони навіть на окремих ділянках відправляють в наступ свої війська без підтримки бронетехніки. Економлять бронетехніку для того, щоб відбивати наші контратаки, а в наступ пускають піхоту без броні", – сказав експерт.

Він також підтвердив, що Росія вже почала залучати до війни пілотів цивільної авіації, проте не на бойових літаках.

"Так, справді є така інформація, що військово-транспортні літаки пілотують цивільні пілоти для перекидання військ і техніки, озброєння з території РФ, принаймні до Білорусі. От там були цивільні екіпажі на військово-транспортних літаках", – зазначив Жданов.

Експерт прокоментував інформацію від радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича про те, що Росія вже втратила п’ять із десяти загальновійськових армій у війні проти України.

"Це умовні армії по кількості безповоротних або санітарних втрат, яких зазнала РФ. Ця цифра така, я б сказав, віртуальна. Тому що ми от обліковуємо 40 тис. втрат на сьогодні – це вбитими. За звичайним розрахунком, беремо 1:3 – ще 120 тис. пораненими. В підсумку – 160 тис. Так, можна сказати, що це десь приблизно 5 армій. І з таким розрахунком можна сказати, що фактично половину оперативного складу збройних сил РФ на сьогодні ми перемололи на території України", – сказав Жданов.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росії потрібні переговори з Україною для оперативної паузи у війні, Путін вже готовий до них.

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