Кінцева станція - Хойники, поблизу кордону з Україною.

У вівторок, 22 березня, о 21:40 вирушив ешелон військової техніки у бік Калинкович у Білорусі.

Про це повідомила спільнота залізничників у Білорусі.

Так, помічені п'ять одиниць РСЗВ "Град", понад 15 Уралів (тентових) і бойова гусенична техніка без відзнак.

"Збірний поїзд зараз стоїть по станції Калинковичі, зроблять відчеплення групи вагонів, і поїзд з технікою і боєприпасами поїде далі. Кінцева станція - Хойники", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня в Міноборони України заявили, що зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. У Генштабі ЗСУ при цьому заявили, що існує велика загроза наступу Республіки Білорусь на Волинському напрямку.

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