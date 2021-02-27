Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На Донбасі, неподалік Луганського, внаслідок підриву на міні поранення отримав український військовий.

Про це у Facebook повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Північ".

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«Сьогодні, 27 лютого, неподалік населеного пункту Луганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил», - сказано у повідомленні.

Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Ескалація на Донбасі

На Донбасі минулої доби окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення, троє воїнів — бойові травмування. Ще один боєць підірвався на міні.

В Україні очікують на реакцію держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій у зв'язку з останніми обстрілами російськими військами та їхніми найманцями українських позицій на Донбасі.

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Автор: Вікторія Токарєва