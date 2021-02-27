На Донбасі, неподалік Луганського, внаслідок підриву на міні поранення отримав український військовий.
Про це у Facebook повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Північ".
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«Сьогодні, 27 лютого, неподалік населеного пункту Луганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил», - сказано у повідомленні.
Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Ескалація на Донбасі
- На Донбасі минулої доби окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню.
- Внаслідок обстрілів 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення, троє воїнів — бойові травмування. Ще один боєць підірвався на міні.
- В Україні очікують на реакцію держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій у зв'язку з останніми обстрілами російськими військами та їхніми найманцями українських позицій на Донбасі.
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