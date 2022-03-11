Крім того, вночі 11 березня збройні сили РФ випустили крилаті ракети по смт Баришівка, внаслідок чого поранення отримали 6 осіб, у тому числі журналіст.

У місті Буча Київської області російські військові зі стрілецької зброї обстріляли людей, які очікували на евакуацію, поранено одну людину.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, органи прокуратури Київської області розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 11 березня збройні сили РФ здійснили обстріл крилатими ракетами смт Баришівка Броварського району. Внаслідок цього поранення отримали 6 осіб, у тому числі журналіст. Пошкоджено житлові будівлі та частково зруйновано об'єкти інфраструктури.

Цього ж дня військовослужбовці РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирних жителях, які очікували на евакуацію у місті Буча. Поранено одну особу.

У прокуратурі також нагадали, що напередодні внаслідок чергової артилерійської атаки у Бучі зруйновано житлові будинки, осколкові поранення отримав місцевий житель, а в Ірпені внаслідок бойових дій вибухнув будинок, загинув чоловік.

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