В автобусах знаходяться 3,5 тис. жителів Маріуполя.

У Запоріжжі почали прибувати автобуси з жителями Маріуполя, яких окупанти майже дві доби тримали на блокпостах.

Про це повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Маріупольці з евакуаційної колони, яка дві доби блокувалася окупантами, вже прибувають до Запоріжжя", - зазначив він.

У Маріупольській міськраді повідомили, що в автобусах перебувають 3,5 тис.осіб.

Окупант майже дві доби тримали спочатку на блокпості в Бердянську, а потім перед Василівкою 48 автобусів з маріупольцями.

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