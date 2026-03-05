Евакуацію чекатимуть довго: Плетенчук розкрив деталі знищення російського гелікоптера

На газодобувних платформах окупанти виконують різні дії, щоб нашкодити ЗСУ та цивільному судноплавству.

Російський військовий гелікоптер Ка-27, який уразили Військово-морські сили ЗСУ, знищений на одній з так званих "вишок Бойка". Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, це сталося сьогодні вночі. Ка-27- це доволі розповсюджена модель, яка виконує багато завдань саме у складі Чорноморського флоту РФ.

"Але тут треба зважати на обставини, за яких Військово-морські сили його знищили. Тобто, під час спільної операції разом з нашими колегами з ССО ми в якийсь момент зрозуміли, що найімовірніше за все слід дочекатися таких дій з боку ворога, під час яких він може застосувати гелікоптер. Зокрема, для того, щоб евакуювати своїх поранених, підвести боєкомплект і, відповідно, так воно й сталося", - сказав військовий.

В результаті, зазначив Плетенчук, силами та засобами ВМС, а саме безпілотними, як повітряними так й морськими, цей гелікоптер було уражено та, відповідно, знищено.

Все це відбувалося на одній з газовидобувних платформ, де росіяни періодично знаходяться, ведуть розвідку, виконують різноманітні завдання для того, щоб якось зашкодити Силам оборони України, якось вплинути на безпеку цивільного судноплавства. Речник ВМС додав:

"Відповідно, ми планово їх (росіян - УНІАН) звідти періодично викурюємо. Але цього разу події розгорталися для них більш драматично. Тому що тепер, навіть якщо там, на одній з цих платформ, хтось й залишився, на евакуацію вони тепер чекатимуть довго. Та вона буде ускладнена саме за рахунок того, що майданчик (на платформі - УНІАН) зараз зайнятий знищеним гелікоптером".

Згодом у ВМС повідомили, що у ніч на 5 березня було уражено підрозділи противника, розташовані на буровій установці "Сиваш" (Голіцинське газове родовище, акваторія Чорного моря).

Ця платформа використовувалася ворогом як пункт спостереження, ретрансляції зв'язку, розміщення засобів РЕБ та ППО ближньої дії з метою управління ударними БпЛА. Останні, йдеться у повідомленні, були націлені на ураження інфраструктури Одещини та Миколаївщини і створювали загрозу цивільному судноплавству.

У підсумку бойової роботи морських безекіпажних дронів та авіаційних безпілотних апаратів уражено ворожі засоби управління і зв’язку та завдано суттєвих втрат в живій силі.

Також сили і засоби ВМС ЗС України знищили вертоліт Ка-27, який намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки.

Знищення гелікоптера Ка-27

Як писав УНІАН, Військово-морські сили України у Чорному морі знищили російський військовий гелікоптер Ка-27. Йдеться за корабельний протичовновий вертоліт Ка-27, призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів. Зокрема, тих, що прямують на глибині до 500 м на швидкостях до 75 км/год в районах пошуку, віддалених від корабля базування до 200 км при хвилюванні моря до 5 балів вдень і вночі. Такий гелікоптер може забезпечувати виконання тактичних завдань як одиночно, так і у складі групи та у взаємодії з кораблями у всіх географічних широтах.

