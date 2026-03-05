Столичний ТРЦ щомісяця генерує валовий дохід у розмірі близько 63 мільйонів гривень.

Медіапростір сколихнула новина про те, що відомий український бізнесмен Гарік Корогодський хоче продати столичний торговельно-розважальний центр на Оболоні Dream Town.

Як пише український Forbes, орієнтовна ціна продажу – 100 мільйонів доларів.

Однак джерело в оточенні бізнесмена повідомило УНІАН, що найнижча ціна, яку готовий розглянути Корогодський – 160 мільйонів доларів.

"100 мільйонів – це його слова на інтерв’ю 10 днів назад Славі Дьоміну. І в кінці він казав, що кредитне навантаження перед "Ощадбанком" складає близько 100 мільйонів доларів. І чого зараз немає у новинах – це те, що окрім цього він хотів би додатково 60 мільйонів", - сказав наш співрозмовник.

Джерело додало, що розмови про потенційний продаж ТРЦ ведуться давно.

"Ні для кого не секрет, що ми стоїмо на продажу. Але ми не в активному пошуку. Скажімо так, відкриті до пропозицій", - додав він.

За його словами, зараз комплекс щомісяця генерує валовий дохід у розмірі 63 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. Dream Town - торговельно-розважальний комплекс на Оболонському проспекті в Києві, що складається з двох будівель протяжністю 500 метрів кожна. Відкриття першої частини комплексу відбулося у 2009 році. Будівництво ТРЦ Dream Town було розпочато у 2006 році. Інвесторами проєкту виступили Гарік Корогодський і Олександр Меламуд.

З відомих брендів, представлених у ТРЦ: H&M, Zara, Pull&Bear, Bershka, New Balance, Adidas, Under Armour та інші.

Наприкінці жовтня 2025 року у Києві призупинив роботу один з найбільших ТРЦ Gulliver через корпоративний конфлікт та перехід об'єкта під контроль державних банків ("Ощадбанк" і "Укрексімбанк"). Банки пояснювали закриття комплексу саботажем з боку колишнього власника (ТОВ "ТРИ О"), який заблокував управління комплексом, що створило загрозу безпеці.

У грудні 2025 року Gulliver відновив свою роботу.

