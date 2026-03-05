У ВМС пояснили важливість ураження російського фрегата 'Адмірал Ессен'

Противник використовував цей корабель для здійснення ракетних ударів по Україні.

Ураження фрегата "Адмірал Ессен", що зі складу Чорноморського флоту Росії, є дуже важливим, бо це напряму впливає на можливості ворога в акваторії Азово-Чорноморського регіону. Про це в етері телемарафону сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ми можемо зараз підтвердити, що один з тральників було пошкоджено. І, відповідно, було пошкоджено, вже не в перше, один з фрегатів - "Адмірал Ессен". Це є дуже важливим, бо це - ракетоносій. Він має 8 пускових… Загалом, 5 кораблів (носіїв ракет типу "Калібр" - УНІАН) було у складі Чорноморського флоту РФ", - сказав він.

Речник додав, що наразі фрегат через отримані пошкодження певний час буде непридатним для застосування за призначенням.

Відео дня

"Тут є важливим те, що його застосовували періодично для завдання ударів. Тому це - пряме зменшення спроможностей ворога в акваторії Азово-Чорноморського регіону", - наголосив військовий.

Ураження фрегата "Адмірал Ессен"

Нагадаємо, у ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони України уразили російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Це сталося під час атаки на порт "Новоросійськ".

Удар припав по середній надбудові корабля, унаслідок ураження вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу, пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди. За даними джерела, корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування "Калібрів".

Вас також можуть зацікавити новини: