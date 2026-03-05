Почекайте з апгрейдом: Nvidia готує до випуску більш потужну GeForce RTX 5050

Нові витоки вказують на те, що Nvidia готує оновлену версію відеокарти GeForce RTX 5050 для настільних ПК. Вона отримає нові модулі GDDR7 і збільшений обсяг відеопам'яті.

Стандартна RTX 5050 оснащується 8 ГБ відеопам'яті GDDR6, що працює по 128-бітній шині, що забезпечує пропускну здатність 320 ГБ/с. Тоді як нова версія, за інформацією VideoCardz, буде комплектуватися 9 ГБ стандарту GDDR7 (три модулі по 3 ГБ, 98-бітна шина, 336 ГБ/с).

Хоча обсяг відеопам'яті збільшиться всього на 1 ГБ, перехід на GDDR7 повинен забезпечити вищу швидкість передачі даних в порівнянні з GDDR6. Решта специфікацій відеокарти, включаючи GPU і кількість CUDA-ядер, швидше за все, залишаться незмінними.

Презентація оновленої GeForce RTX 5050 очікується в червні. Разом з нею Nvidia, за чутками, готує нову модифікацію RTX 5060. Повідомляється, що вона буде використовувати GPU GB205, який застосовується в RTX 5070, але в урізаному варіанті.

Раніше з'явилася інформація, що через ситуацію на ринку Nvidia у 2026 році вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти. Крім того, компанія збирається скоротити виробництво RTX 50xx і перенести наступне покоління ігрових GPU.

На тлі триваючого дефіциту пам'яті і подорожчання відеокарт з 16 ГБ пам'яті GeForce RTX 5070 несподівано вийшла в лідери за співвідношенням ціни і продуктивності. До такого висновку прийшли техноблогери.

Це, зокрема, підтверджує свіже опитування Steam, GeForce RTX 5070 випередила RTX 4060 і стала найпопулярнішою відеокартою серед ПК-геймерів. Бюджетна RTX 5060 замикає топ-3.

