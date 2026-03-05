Почекайте з апгрейдом: Nvidia готує до випуску більш потужну GeForce RTX 5050

Офіційна прем'єра 9-гігабайтової GeForce RTX 5050 відбудеться в червні.

Нові витоки вказують на те, що Nvidia готує оновлену версію відеокарти GeForce RTX 5050 для настільних ПК. Вона отримає нові модулі GDDR7 і збільшений обсяг відеопам'яті.

Стандартна RTX 5050 оснащується 8 ГБ відеопам'яті GDDR6, що працює по 128-бітній шині, що забезпечує пропускну здатність 320 ГБ/с. Тоді як нова версія, за інформацією VideoCardz, буде комплектуватися 9 ГБ стандарту GDDR7 (три модулі по 3 ГБ, 98-бітна шина, 336 ГБ/с).

Хоча обсяг відеопам'яті збільшиться всього на 1 ГБ, перехід на GDDR7 повинен забезпечити вищу швидкість передачі даних в порівнянні з GDDR6. Решта специфікацій відеокарти, включаючи GPU і кількість CUDA-ядер, швидше за все, залишаться незмінними.

Презентація оновленої GeForce RTX 5050 очікується в червні. Разом з нею Nvidia, за чутками, готує нову модифікацію RTX 5060. Повідомляється, що вона буде використовувати GPU GB205, який застосовується в RTX 5070, але в урізаному варіанті.

Раніше з'явилася інформація, що через ситуацію на ринку Nvidia у 2026 році вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти. Крім того, компанія збирається скоротити виробництво RTX 50xx і перенести наступне покоління ігрових GPU.

На тлі триваючого дефіциту пам'яті і подорожчання відеокарт з 16 ГБ пам'яті GeForce RTX 5070 несподівано вийшла в лідери за співвідношенням ціни і продуктивності. До такого висновку прийшли техноблогери.

Це, зокрема, підтверджує свіже опитування Steam, GeForce RTX 5070 випередила RTX 4060 і стала найпопулярнішою відеокартою серед ПК-геймерів. Бюджетна RTX 5060 замикає топ-3.

