Президент зазначив, що Україна отримувала від партнерів Storm Shadow, SCALP та ATACMS.

Усі далекобійні спроможності, які мають ЗСУ для ударів на відстань від 500 до 1000 і навіть більше кілометрів, були створені в Україні. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для The Independent, перелічивши також далекобійну допомогу від партнерів:

"Ми отримуємо Storm Shadow від Великої Британії, і це допомагає. Це дуже хороша зброя. Ми також отримуємо SCALP від Франції, а в минулому отримали обмежену кількість ATACMS від Сполучених Штатів. Але це все".

Президент зазначив, що Україна не отримувала від інших країн зброї, що має дальність понад 200 чи 250 кілометрів. "Ніколи. Усі ці далекобійні спроможності – 500–1000 кілометрів і більше – були створені в Україні", - підкреслив Зеленський.

Розробка українських ракет

Нагадаємо, що Україна намагається створити власні ракети, здатні вражати цілі в глибині російської території.

За даними видання The Wall Street Journal, які побували на одному з секретних об'єктів компанії Fire Point, виробника крилатих ракет "Фламінго", великий паливний бак цієї ракети дозволяє їй пролетіти понад 2800 кілометрів. Це набагато більше, ніж дальність дії існуючого арсеналу ракет західного виробництва в Україні. Таку дальність дії "Фламінго" можна порівняти з російськими ракетами "Калібр" і Х-101.

Водночас, хоча експерти в галузі оборони кажуть, що ракета "Фламінго" є перспективною для української армії, вони стверджують, що ракета ще не довела свою здатність досягати заявлених дальностей. Вони вважають, що розмір і вага ракети уповільнюють її та полегшують виявлення і перехоплення.

