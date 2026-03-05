Україна відновила експорт електроенергії: скільки електрики йде за кордон

Востаннє експорт електроенергії здійснювався у листопаді минулого року.

У четвер, 5 березня, Україна відновила експорт електроенергії у окремі години доби на мінімальному рівні. Поставки відбуваються за профіциту в енергосистемі.

За даними консалтингової компанії EXPRO Consulting, обсяги поставок поки дуже низькі. За добу було експортовано лише 12 МВт-год до Молдови в нічні години. Востаннє експорт електроенергії здійснювався 11 листопада 2025 року.

На 6 березня в компанії зарезервували 120 МВт-год пропускної спроможності для експорту. Найбільша потужність заброньована на 10 годину – 20 МВт.

Зазначається, що наразі профіцит в окремі години формується завдяки активній генерації сонячних електростанцій та загалом відновлюваних джерел енергії, а також через стабільно високий рівень виробництва на АЕС.

Водночас у деякі години все ще може виникати дефіцит потужності та, відповідно, можливе застосування обмежень електропостачання. Також, через проблеми з мережевою інфраструктурою внаслідок ворожих обстрілів може виникати дефіцит в окремих регіонах.

При цьому імпорт електроенергії все ще залишається на високому рівні. Так, 5 березня його сумарний обсяг за добу склав 27 тис. МВт-год. Найбільше електроенергії імпортується у години вечірнього піку - близько 1,4 ГВт.

Дефіцит електроенергії в українській енергосистемі вдалося суттєво зменшити. Якщо взимку нестача сягала 5-6 ГВт, то нині її скорочено приблизно до 1 ГВт.

При цьому перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль тоді зазначив, що влітку ситуація в галузі залежатиме від масштабів і ефективності російських атак на енергетичну інфраструктуру, рівня захисту об’єктів, а також темпів розвитку розподіленої генерації.

Крім того, народний депутат, член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк припустив, що Росія може спробувати залишити без централізованого водопостачання такі міста, як Київ, Дніпро, Одеса та Харків.

