Екзоскелет для українців та ШІ-загрози від росіян: у ЗСУ розповіли про військові інновації

Під загрозою від російських окупантів цього року будуть, зокрема, сфера кіберпростору та ППО.

Українським піхотинцям за добу доводиться проходити близько 10-15 кілометрів, переносячи навантаження на собі, тож ідея з експлуатації екзоскелетів реально розглядається для використання у війні. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Віталій Добрянський, начальник Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання, які фактори технологічного розвитку та нові загрози з боку росіян прогнозуються на 2026 рік, він зауважив, що йдеться, зокрема, про проблематику в кіберпросторі та протиповітряній обороні.

"Нам необхідно буде змінювати свої підходи. Є ще ряд застережень і по штучному інтелекту, і по азійських зразках озброєння", - зазначив Добрянський і уточнив, що йдеться, зокрема, про ракетне озброєння.

Своєю чергою, Андрій Ковальов, речник Генерального штабу ЗСУ зауважив, що українським піхотинцям за добу доводиться проходити близько 10-15 кілометрів, часто переносячи навантаження на собі.

"Дуже важливим питанням, яке є у 2026 році, - це замінити живу людину технологіями. Але в тих місцях, де ми не можемо замінити живу людину, її потрібно розвантажити", - підкреслив він.

Так, зазначив речник, якщо ще нещодавно йшлося про те, що екзоскелети - це звучить фантастично, то "зараз ця ідея реально розглядається для впровадження і використання її у війні". Те саме стосується, зокрема, використання роботизованих транспортних систем.

Крім того, на запитання, що станом сьогодні найбільше гальмує розвиток військових інновацій в Україні, - фінансування, бюрократія чи виробництво, Добрянський зауважив, що це комплекс.

"Є елементи бюрократії, є елементи фінансові… Ці всі питання вирішуються максимально ефективно, наскільки нам це вдається на сьогоднішній день", - сказав він.

Озброєння України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України отримали ударний квадрокоптер "Пташка" українського виробництва з рекордною дальністю ураження цілей.

Він має оптоволоконний канал управління та може виконувати бойові завдання на глибині майже 50 кілометрів.

Так, наразі це рекордний показник глибини ураження серед усіх кодифікованих зразків безпілотників цього типу.

