Долар продовжує бити рекорди: Нацбанк встановив офіційний курс валют на 6 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,90 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 6 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,81 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 5 березня – 43,72 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,90 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,64/43,67 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,80/50,83 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 5 березня зріс одразу на 43 копійки і становив 44,17 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 43,58 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав також на 43 копійки і складав 51,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,55 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 40 копійок і становив 44,15 гривні за долар, а курс євро зріс також на 40 копійок і становив 51,35 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,55 гривні, а євро - за курсом 50,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

