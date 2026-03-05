В Україні завтра будуть вимикати світло: хто залишиться без електроенергії

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

У пʼятницю, 6 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.

Енергетики попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою українцям варто дізнаватись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В "Укренерго" також закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що дефіцит електроенергії в українській енергосистемі вдалося суттєво зменшити. Якщо взимку нестача сягала 5-6 ГВт, то нині її скорочено приблизно до 1 ГВт.

При цьому влітку ситуація в галузі залежатиме від масштабів і ефективності російських атак на енергетичну інфраструктуру, рівня захисту об’єктів, а також темпів розвитку розподіленої генерації.

5 березня стало відомо, що Україна відновила експорт електроенергії у окремі години доби на мінімальному рівні. Зазначалося, що поставки відбуваються лише за профіциту в енергосистемі. Обсяги поставок поки дуже низькі.

