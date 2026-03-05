Суд зобовʼязав Трампа повернути сотні мільярдів доларів за незаконні мита, - Reuters

Тисячі американських корпорацій вимагають компенсацій після рішення суду.

Американський суд з питань міжнародної торгівлі зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа повернути імпортерам мільярди доларів, сплачених під час дії незаконних мит.

Агенство Reuters повідомляє, що суддя наказав уряду остаточно визначити вартість ввезення товарів до США без нарахування мита і відшкодувати імпортерам збитки з відсотками.

Коли товари ввозяться до США, імпортер сплачує приблизну суму, яка потім остаточно визначається приблизно через 314 днів, цей процес відомий як ліквідація. Суддя доручив Митній та прикордонній службі остаточно визначити вартість ввезення вантажів без нарахування мита, що призведе до повернення коштів.

Зазначається, що уряд США стягнув понад 130 мільярдів доларів незаконних митних платежів, які були ключовим елементом для торгової політики Трампа. При цьому суд не надав вказівок щодо виплати відшкодувань, що створило плутанину щодо того, як імпортерам будуть відшкодовані збитки.

Рішення суду стало відповіддю на позов компанії Atmus Filtration. Окрім неї ще близько 2 тисяч компаній подавали позови щодо відкшкодування мит.

Мита Трампа – останні новини

Верховний суд США постановив, що президент Дональд Трамп не може використовувати надзвичайні повноваження для введення мит та скасував мита на імпорт товарів до США, які американский президент запровадив торік проти майже всіх країн світу. Через день після рішення Верховного суду Трамп оголосив, що планує встановити нову ставку глобального мита на рівні 15% замість колишніх 10%.

23 лютого повідомлялося, що ЄС готовий відкласти ратифікацію торгової угоди з США, чекаючи пояснень від адміністрації Трампа щодо нового митного плану.

27 лютого стало відомо, що долар може стати одним з найбільших постраждалих активів через новини про американські мита. Чинником тиску на долар можуть стати потенційні відшкодування імпортерам, що можуть сягнути 170 млрд доларів.

