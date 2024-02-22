Її знайшли в селі Солоті.

Російські військові впустили на Бєлгородську область чергову 250-кілограмову авіаційну бомбу.

Про це пише російське видання Astra, посилаючись на власні джерела. 19 лютого губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав в Telegram, що у селі Солоті Валуйського міського округу знайшли та ліквідували "вибухонебезпечний предмет".

За даними журналістів, йдеться про фугасну авіабомбу. ФАБ-250 знайшли 18 лютого, з села Солоті евакуювали близько 150 місцевих жителів. Авіабомбу ліквідували на полігоні.

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Скиди бомб на російські міста: що відомо

За даними російських журналістів, за час повномасштабної війни війська РФ упустили не менше п'яти авіаційних бомб на Бєлгородську область.

У квітні бомба впала прямо в центрі Бєлгорода, біля житлових багатоповерхівок. На місці вибуху утворилася воронка. Російське міністерство оборони відзвітувало про "нештатний схід авіаційного боєприпасу" з винищувача-бомбардувальника Су-34.

Незабаром на одній з вулиць міста знайшли авіаційну бомбу ФАБ-500, вона не вибухнула, проте знесла балкони трьох поверхів будинку.

Вже в травні в Бєлгородській області знайшли ще одну ФАБ вагою 500 кілограм, для її ліквідації довелося евакуювати цілу вулицю в селі Головчино.

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