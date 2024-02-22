Російські військові впустили на Бєлгородську область чергову 250-кілограмову авіаційну бомбу.
Про це пише російське видання Astra, посилаючись на власні джерела. 19 лютого губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав в Telegram, що у селі Солоті Валуйського міського округу знайшли та ліквідували "вибухонебезпечний предмет".
За даними журналістів, йдеться про фугасну авіабомбу. ФАБ-250 знайшли 18 лютого, з села Солоті евакуювали близько 150 місцевих жителів. Авіабомбу ліквідували на полігоні.
Скиди бомб на російські міста: що відомо
За даними російських журналістів, за час повномасштабної війни війська РФ упустили не менше п'яти авіаційних бомб на Бєлгородську область.
У квітні бомба впала прямо в центрі Бєлгорода, біля житлових багатоповерхівок. На місці вибуху утворилася воронка. Російське міністерство оборони відзвітувало про "нештатний схід авіаційного боєприпасу" з винищувача-бомбардувальника Су-34.
Незабаром на одній з вулиць міста знайшли авіаційну бомбу ФАБ-500, вона не вибухнула, проте знесла балкони трьох поверхів будинку.
Вже в травні в Бєлгородській області знайшли ще одну ФАБ вагою 500 кілограм, для її ліквідації довелося евакуювати цілу вулицю в селі Головчино.