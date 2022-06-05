Українці знищили бойовий вертоліт росіян Ка-52 ("Алігатор") пострілом із переносного ПЗРК.

Українські герої продовжують ліквідовувати окупантів в Україні. Так, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада знищила бойовий вертоліт росіян Ка-52 ("Алігатор") пострілом із переносного ракетно-зенітного комплексу (ПЗРК).

На відео, яке оприлюднили в Telegram-каналі бригади, видно момент влучення ракети, після чого вертоліт робить у повітрі "драматичне сальто", падає на землю й вибухає. Весь екіпаж загинув за секунду.

Як наголошують українські військові, "Алігатор" за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації РФ. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США.

За даними Генштабу, станом на 5 червня ЗСУ ліквідували 175 російських гелікоптерів.

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