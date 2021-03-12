Франція хоче, щоб Росія вплинула на своїх бойовиків / Фото: REUTERS

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр закликає Російську Федерацію використати влив на контрольованих нею бойовиків на Донбасі з метою виконання Мінських угод.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це де Рів'єр заявив під час неформального онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України".

За словами посла, Франція і Німеччина в рамках "нормандської четвірки" закликають Росію і Україну забезпечити прогрес у повному виконанні Мінські угоди у відповідності з висновками саміту лідерів України, Росії, Франції і Німеччини, який відбувся у грудні 2019 року.

"Ми не погоджуємося з російською риторикою щодо обвинувачення лише України за застій (у виконанні Мінських угод). Ми закликаємо Росію взяти її зобов'язання і використати вплив, який вона має, на де-факто "представників" тих районів, які не контролюються українським урядом", - наголосив де Рів'єр.

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Автор: Віталій Саєнко