У Парижі не підтримують звинувачення Росії, що нібито лише Україна не виконує Мінські угоди.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр закликає Російську Федерацію використати влив на контрольованих нею бойовиків на Донбасі з метою виконання Мінських угод.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це де Рів'єр заявив під час неформального онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України".

За словами посла, Франція і Німеччина в рамках "нормандської четвірки" закликають Росію і Україну забезпечити прогрес у повному виконанні Мінські угоди у відповідності з висновками саміту лідерів України, Росії, Франції і Німеччини, який відбувся у грудні 2019 року.

"Ми не погоджуємося з російською риторикою щодо обвинувачення лише України за застій (у виконанні Мінських угод). Ми закликаємо Росію взяти її зобов'язання і використати вплив, який вона має, на де-факто "представників" тих районів, які не контролюються українським урядом", - наголосив де Рів'єр.

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Автор: Віталій Саєнко