Кілька десятків "трофеїв" українських бійців сьогодні виставлені в центрі Києва.

Українські захисники успішно використовують вцілілу техніку ворога.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Замість святкового параду до Дня Незалежності України цьогоріч на Хрещатику виставлена знищена військова техніка окупантів.

На імпровізованому параді можна побачити понад 80 зразків захопленої у боях рашистської техніки. Зокрема, гармату "Акація", яка є на озброєнні обох армій.

"Я сам за фахом артилерист і я починав свою службу саме на такій гарматі", - розповів генерал-майор Сергій Корнійчук, який у 2019-2020-х роках керував Генеральним штабом Збройних сил.

Українським воїнам вдалося захопити десятки таких гармат. Розбомблені - пішли на металобрухт, інші - відновили і успішно воюють проти самих орків.

Також на Хрещатику можна побачити підбиту важка вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепьок". Вона здатна накривати вогнем територію у понад 6 гектарів.

"Найжахливіша зброя, тому що вона використовує термобоєприпаси об'ємного вибуху… Вони сьогодні використовують практично все, крім ядерної зброї і хімічної зброї", - додає Корнійчук

Поки що це не парад нашої перемоги, каже генерал. Втім, у такому вигляді ворожа техніка з'являється на фронті щодня, і колись поповнить і цю колекцію.

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