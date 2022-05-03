Зокрема, усього йдеться про 90 одиниць артилерійських систем.

В Україну вже доставлено більшість запланованих гаубиць в рамках надання воєнної допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це на брифінгу сказав речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє сайт міністерства оборони США.

"Стосовно відправлення гаубиць в Україну, я хочу сказати, що їх доставка відбувається досить добре. Насправді значна більшість з 90 (гаубиць - УНІАН), які ми зобов'язалися передати, вже в Україні. Тож вони продовжують доставлятися доволі непогано", - заявив Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава ОПУ Андрій Єрмак анонсував військову допомогу Україні від США - 155-мм гаубиці і тактичні дрони Phoenix Ghost.

У Міноборони США розповіли, що Phoenix Ghost - це "тактична зброя, яка призначена для завдавання ударів, і можна було очікувати, що вона буде корисна проти ряду різних цілей".

Також повідомлялося, що США, Канада і Австралія передають Україні 155-мм буксирувані гаубиці M777, і мова йде вже про більш ніж 100 одиниць і сотні тисяч снарядів до них. УНІАН вже розповідав, у чому секрет цієї зброї і вирішальна перевага над артилерією РФ.

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