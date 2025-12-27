Вивезення жителів Грабовського на Сумщині: РФ надала список громадян Україні

Уповноважений в Україні з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що йдуть переговори щодо повернення людей додому.

Росія надала Україні список громадян, яких вивезла з села Грабовське, Сумської області, а також повідомила, де та в яких умовах перебувають українці, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода.

Лубінець зазначив, що мова йде про 52 громадян, серед них дітей немає.

"Мені навіть скинули фотографії, відео спілкування з ними про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання. 52 людини, дітей серед них немає", - заявив уповноважений з прав людини.

Він повідомив, що на цю мить тривають переговори про повернення цих людей на територію України з уповноваженою з прав людини в Росії.

"Зараз вони перебувають в одному з прифронтових регіонів Російської Федерації. Вони в ролі цивільних громадян. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень. Я терміново звернувся до Москалькової (уповноваженна з прав людини в РФ Тетяна Москалькова – ред.), щоб їх фізично повернули на територію України", - додав Лубінець.

Він не виключає, що Росія може виставити Україні якісь умови, щоб ці цивільні громадяни повернулися на Батьківщину.

Ситуація в селі Грабовське: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що приблизно 100 російських військових увійшли до села Грабовське, що на Сумщині. За його словами, атака була несподіваною. Російські окупанти хотіли захопити це село й піти далі на населений пункт Рясне. Трегубов додав, що ворог закріплюється в південній частині Грабовського, але українські захисники намагаються його звідти вибити. Через захоплення села в населених пунктах, що розташовані поблизу, почалася додаткова евакуація громадян.

Також ми писали, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що російські окупанти з села Грабовське намагаються атакувати та просуватися вглиб України, але це їм не вдається. За словами Демченка, також ворог зберігає певну активність на окремих ділянках кордону в межах Хотинської та Юнаківської громад Сумської області. Більше того, на Харківщині російська армія намагається діяти аналогічно, як на Сумщині.

