Розташоване в Казахстані місто Байконур знаходиться в багаторічній оренді у Росії.

Російська влада міста Байконур, яке розташоване в Казахстані і знаходиться в довгостроковій оренді у Росії, вербуює на війну в Україні місцевих жителів, половина з яких - це казахи. Відповідна публікація з'явилася на сайті місцевої прокуратури.

Згідно з постановою міської адміністрації Байконура, добровольці, які відправляться вбивати українців, отримають одноразову виплату в розмірі 260 тисяч рублів (близько 3,5 тисяч доларів). Така ж виплата передачена для громадян РФ з числа городян, які потрапляли під офіційну російську мобілізацію.

Здійснювати виплати будуть з міського бюджету. Гроші обіцяють зарахувати на рахунок в російському банку протягом 20 робочих днів після підтвердження укладення контракту.

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Війна в Україні - позиція Казахстану

Хоча Казахстан формально є одним з найближчих військових союзників і економічних партнерів РФ, він від самого початку відмовився брати участь у війні проти України і заявив про нейтралітет.

Влада Казахстану відмовилися визнати "незалежність" створених Росією псевдоутворень на території України та їх подальшу анексію.

Після того, як у Росії оголосили "часткову мобілізацію", сотні тисяч російських чоловіків виїхали до Казахстану, що створило певну напруженість в країні.

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