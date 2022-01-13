Вирок винесений заочно: засуджений Їржі Урбанек і далі перебуває на окупованій частині Донбасу.

Вищий суд у столиці Чехії Празі в апеляційній інстанції підтвердив вирок у 20 років позбавлення волі ще одному громадянинові країни, який у лавах російських гібридних сил воював проти України на Донбасі.

Вирок, який таким чином набув чинності, винесений заочно: засуджений Їржі Урбанек і далі перебуває на окупованій частині Донбасу, пише Радіо Свобода.

Як підтвердив суд, 48-річний Урбанек, на прізвисько Бегемот, скоїв передбачені Кримінальним кодексом Чехії злочини терористичного нападу і участі в терористичному угрупованні.

Як заявив суддя-доповідач Александр Каролі, заяви Урбанека, зроблені в соцмережах, були підтверджені, і було однозначно доведено, що він активно брав участь у боях проти влади України, а також де саме, коли і в лавах яких підрозділів він це робив.

За словами Каролі, за таких умов первісний вирок у 20 років позбавлення волі міг би бути й значно вищим, і апеляційний суд вважає його радше помірним. Але підвищувати термін суд не став.

Крім доказів із соцмереж, суд також узяв до уваги свідчення й пояснення свідків, які, зокрема, повідомили, що Урбанек поїхав на окуповану частину Донбасу в першу чергу за заробітком, при цьому називаючи тамтешні гібридні сили, в лавах яких він воював, "насильниками і бандитами".

Читайте такожРФ "перенесла" вторгнення в Україну через погоду: військовий експерт оцінив плани КремляА за словами матері Урбанека, той позичав гроші по всій Чехії, але не повертав їх.

За повідомленнями, Урбанек був у минулому засуджений у Чехії вже 13 разів, переважно за маєткові злочини, крадіжки тощо.

Іще 2018 року Урбанек розповідав про своє членство в "регулярних військових силах" угруповання "ДНР" журналістам програми Радіо Свобода Донбас.Реалії. Він твердив, що при цьому "не перебуває в якихось організованих злочинних угрупованнях", "ніяких злочинів не скоював" і чеської поліції "не боїться".

2020 року Урбанек і його спільник у Донецьку, теж чех Павел Ботка, заявили в інтернеті, що вже не воюють, прийняли, мовляв, іслам і тепер продають у Донецьку меблі однієї з чеських меблевих фірм.

Як випливає з заяв їх самих і представників фірми, меблі, ймовірно, завозили в Донецьк із Росії через непідконтрольну Києву ділянку кордону, тобто з порушенням закону.

Днями, 11 січня, у схожій апеляційній справі Вищий суд у Празі зменшив термін позбавлення волі з 20 до шести років іншому чехові, засудженому теж за участь у війні Росії проти України. У тому випадку суд визнав, що хвалькуваті дописи в соцмережах, які робив Лукаш Новачек, і його публічні заяви про боротьбу з "українськими фашистами" не доводять його участі безпосередньо в бойових діях, тобто злочину терористичного нападу, хоча підтверджують його обвинувачення в участі в терористичному угрупованні.

Читайте такожУкраїнські військові тренуються знищувати ворожі БПЛА неподалік Криму (фоторепортаж)Війна на Донбасі

Росія розпочала агресію проти України, вторгнувшись гібридними військами на територію Донецької та Луганської областей у квітні 2014 року.

Цьому передували керовані Кремлем протести за від’єднання від України й створення "незалежних республік", які перетворилися у захоплення найманцями російських спецслужб органів місцевого самоврядування.

Попри численні факти участі регулярних військ РФ на Донбасі, Росія продовжує заперечувати свою причетність, щоби не брати відповідальність за наслідки збройного конфлікту.

При цьому Кремль не йде на діалог і намагається примусити Україну визнати суб’єктність "ЛДНР".

За підсумками Українського інституту національної пам’яті, з початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 488 українських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: