В Організації Об'єднаних Націй охарактеризували гуманітарну кризу в Україні як "повне спустошення".
Так висловилася координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун, пише CNN.
"Мова йде про повне спустошення. Загибель людей і повна втрата засобів до існування в районах, безпосередньо порушених війною", - сказала Браун.
Вона висловила глибоку заклопотаність у зв'язку з настанням зими.
"У цьому я абсолютно переконана: існує високий ризик смертності в зимові місяці для сімей і громад, що залишилися абсолютно ні з чим", - сказала вона.
За словами координатора ООН, на ситуацію впливає зміна лінії фронту і наближення настання зими. Зараз ООН намагається забезпечити "безпечні, гідні і теплі місця" для жителів прифронтових районів.
Браун заявила, що завданий електростанціям і тепловим станціям збиток повинен викликати серйозну заклопотаність у держав-членів ООН.
Росія атакує енергосистему України
Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Росія здійснила масований обстріл України. Були зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.
У Міненергетики повідомили, що через обстріли було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури. Українців закликали обмежити споживання електроенергії, щоб розвантажити енергосистему.
Вже 11 жовтня росіяни завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.
15 жовтня вони атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в одній з громад Київської області.
17 жовтня росіяни атакували Київ дронамі-камікадзе і випустили ракети по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини та Сумщини
Сьогодні ворожі війська вдарили по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва, а також по об'єктах в Дніпрі та Житомирі.