Координатор ООН з гуманітарних питань в Україні переконана, що цей ризик високий.

В Організації Об'єднаних Націй охарактеризували гуманітарну кризу в Україні як "повне спустошення".

Так висловилася координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун, пише CNN.

"Мова йде про повне спустошення. Загибель людей і повна втрата засобів до існування в районах, безпосередньо порушених війною", - сказала Браун.

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Вона висловила глибоку заклопотаність у зв'язку з настанням зими.

"У цьому я абсолютно переконана: існує високий ризик смертності в зимові місяці для сімей і громад, що залишилися абсолютно ні з чим", - сказала вона.

За словами координатора ООН, на ситуацію впливає зміна лінії фронту і наближення настання зими. Зараз ООН намагається забезпечити "безпечні, гідні і теплі місця" для жителів прифронтових районів.

Браун заявила, що завданий електростанціям і тепловим станціям збиток повинен викликати серйозну заклопотаність у держав-членів ООН.

Росія атакує енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Росія здійснила масований обстріл України. Були зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.

У Міненергетики повідомили, що через обстріли було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури. Українців закликали обмежити споживання електроенергії, щоб розвантажити енергосистему.

Вже 11 жовтня росіяни завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня вони атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в одній з громад Київської області.

17 жовтня росіяни атакували Київ дронамі-камікадзе і випустили ракети по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини та Сумщини

Сьогодні ворожі війська вдарили по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва, а також по об'єктах в Дніпрі та Житомирі.

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