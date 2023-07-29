Гуменюк додала, що через шторм у Чорному морі наразі немає жодного російського носія ракет.

Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, які "матимуть змогу гарантувати безпеку судноплавства в усьому Чорноморському регіоні і захистити від терористичних дій РФ".

Про це заявила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. "Нам потрібні такі засоби, які дозволять на далекій відстані нищити навіть плани росіян стосовно блокування судноплавства чи руйнування безпеки в регіоні", - пояснила вона.

Гуменюк додала, що також ЗСУ потрібні протиракетні та протиповітряні засоби захисту в безпосередній близькості до портів.

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При цьому Гуменюк уточнила, що наразі через шторм у Чорному морі немає жодного російського носія ракет.

"Зараз через шторм більшість кораблів російського флоту заховались на своїх базах, у Чорному морі залишилось лише шість кораблів. Серед них немає жодного носія ракет. Наразі обстановка спокійна, але ми не втрачаємо пильності", – підкреслила вона.

Вихід РФ з зернової угоди

РФ 17 липня оголосила, що виходить з зернової угоди. Відразу після цього окупанти почали завдавати ударів по портовій інфраструктурі України на півдні. Також росіяни заявили, що вважатимуть мішенями будь-які кораблі в Чорному морі, оскільки розцінюватимуть їх як такі, що везуть військові вантажі.

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